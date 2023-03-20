Источник: монахи Киево-Печерской лавры вывозят вещи из монастыря

Киев, , 18:20 — REGNUM Монахи Киево-Печерской лавры покидают монастырь. Об этом 20 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Киево-Печерская лавра Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Вещи вывозят. Монахи — некоторые уехали, остальные там», — сказал источник агентства.

Вывозят в том числе и монастырскую библиотеку. Её книги раздают прихожанам.

Напомним, предписание покинуть занятые здания направил 10 марта монахам расположенного в Киево-Печерской лавре монастыря Украинской православной церкви исполняющий обязанности гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александр Рудник.

Как сообщало ИА REGNUM, министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) могут остаться в Киево-Печерской лавре, в случае если перейдут в раскольническую Православную церковь (ПЦУ).

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