AT: ошибки Байдена на Украине сделают США уязвимыми в случае столкновения с Россией

Вашингтон, , 18:08 — REGNUM США могут столкнуться с большими проблемами в случае открытого противостояния с Россией. Из-за ошибок президента Джо Байдена на Украине запасы вооружения у Вашингтона истощены, что может сделать США уязвимыми. Об этом написал 20 марта для American Thinker обозреватель Томас Лифсон.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Подумайте о безумном сокращении наших запасов боеприпасов, ракет и другого оружия, отправленных вместе с несметными миллиардами долларов диктатору на Украину», — говорится в статье.

Как отметил Лифсон, США не раз за последнее время отличились провокациями в отношении Москвы, угрожая в том числе ядерным оружием. Такая политика может привести к столкновению с Москвой.

По словам обозревателя AT, для США тогда нынешняя депрессия станет цветочками на фоне «перспектив поражения в войне или применения ядерного оружия».

Напомним, ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер отметил, что в Белом доме не смогли добиться своих целей в конфликте на Украине из-за серьезного просчёта в отношении президента России Владимира Путина. Он напомнил, что основным приоритетом США в этом конфликте была попытка ослабить ВС России или даже «организовать госпереворот».