Сыктывкар, 20 марта, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Рабочие из Республики Коми, взявшей шефство над городом Ровеньки в ЛНР, почти завершили строительство подстанции скорой помощи, сообщил 20 марта исполняющий обязанности министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

«В октябре бригады зашли сюда и сейчас практически на 99% всё закончено. Осталось буквально кондиционеры повесить и запустить еще небольшие моменты», — сказал Дягилев на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале министерства здравоохранения ЛНР.

Подстанции оснастят большим количеством кабинетов, а также комнатами принятия пищи, раздельными комнатами отдыха для женщин и мужчин, для водителей, кабинеты для приема пациентов, диспетчерскими и другими кабинетами.

Ровеньки и Республика Коми заключили 25 июня 2022 года соглашение о сотрудничестве. Соответствующий документ подписали глава администрации города Андрей Рубанцов и глава Коми Владимир Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, чиновники из Коми, побывавшие в ЛНР, привезли депутатам Госсовета осколки ракетного комплекса «Точка-У». Каждый депутат получил отдельную папку, в которой содержались документы, листок с пояснениями и сам осколок ракетного комплекса.