Мариуполь, ДНР, , 17:56 — REGNUM Жительница города Мариуполя Донецкой Народной Республики Ирина Волосатова, пообщавшаяся с президентом России Владимиром Путиным в ходе его визита в город, рассказала, как её дочь, выглянув в окно, узнала президента.

Мариуполь Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы были дома и увидели в окно, что много людей, проходит какая-то встреча. Вначале не поняли, кто, а потом уже ребенок увидел более четко и говорит: мама, так это Владимир Владимирович! <…> Мы вышли на улицу и очутились рядом, смогли пообщаться, поприветствовать», — рассказала женщина в эфире программы «Соловьев Live» 20 марта.

По слова Ирины Волосатовой, визит Владимира Путина в город стал неожиданностью для всех. «Мы не одни — нас не оставили, это говорит обо всём», — добавила женщина.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» также заявил, что не ожидал визита главы государства в Мариуполь вечером 18 марта. Напомним, в ходе полноформатного визита президента сопровождал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.