Брюссель, 20 марта, 2023, 17:55 — ИА Регнум. В течение ближайших двух лет страны Европейского союза на треть увеличат свои оборонные расходы, говорится в официальном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

В опубликованном 20 марта отчёте главы европейской дипломатии сказано, что европейские страны намерены увеличить свои «оборонные расходы и инвестиции».

«После начала конфликта на Украине все страны ЕС объявили об увеличении расходов, которые, по оценкам, принесут дополнительно €70 млрд в 2025 году», — говорится в заявлении Борреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 февраля Боррель уже заявлял, что европейские страны в течение двух лет поднимут на €70 млрд свои расходы на оборону, уточняя, что Франция увеличит затраты в этом направлении на 40%. Повысить расходы на оборону он настоятельно призывал страны ЕС в конце минувшего года.