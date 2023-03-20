Coldiretti: только 55% сельхозпродукции из зерновой сделки досталось странам Африки и Азии

Рим, , 17:49 — REGNUM Из всего объема зерна и другой сельхозпродукции, вывезенных из украинских портов, попало в страны Северной Африки и Азии лишь чуть более половины — 55%. Такие данные приводит 20 марта итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti.

Зерно Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Только 55% сельскохозяйственной продукции, которая покинула Украину после заключения сделки, попала в развивающиеся страны, в такие, как страны Северной Африки и Азии», — цитирует Coldiretti РИА Новости.

Отмечается, что в свете угрозы сильного сокращения урожая из-за засухи и возможного из-за этого голода в 53 странах, зерновая сделка имела очень важное значение. Однако наибольшую выгоду от неё получил Китай, в который поступило 5,2 млн тонн сельхозпродукции (21,5%) В Испанию попало 4,1 млн тонн, в Турцию и Италию вывезли 2,7 млн тонн и 1,76 млн тонн соответственно. Ещё 1,2 млн тонн поступило на Апеннины в виде кукурузы, пшеницы мягких сортов и подсолнечного масла.

Как подчеркнул 20 марта президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на второй международной парламентской конференции «Россия — Африка», к настоящему времени по зерновой сделке ушло в Африку всего 3% продукции в связи с чем «РФ настаивает на полном исполнении зерновой сделки, чтобы продукция отправлялась не в сытые страны».

Напомним, соглашение о так называемой зерновой сделке было подписано 22 июля 2022 года между Россией, Турцией, Украиной и ООН. Договор был продлён 18 ноября. А 18 марта 2023 года, по истечении срока предыдущего своего окончания, он был ещё раз продлён на 60 дней. Согласно информации, предоставленной официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, Россия дала согласие на продление зерновой сделки.