В интернете опубликовали меню обеда Путина и Си Цзиньпина

Москва, , 17:47 — REGNUM Меню обеда президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином опубликовал 20 марта корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в своём телеграм-канале.

Владимир Путин с Си Цзиньпин Официальное интернет-представительство президента Россиии

В меню обеда лидеров России и Китая вошли: закуска из дальневосточных продуктов, блинчик с перепелкой и грибами, уха из стерляди с расстегаями и шербет из граната.

Кроме этого, на обеде будут поданы печорская нельма с овощами или оленина с вишневым соусом, а также десерт «Павлова».

Отметим, глава КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в Москву 20 марта и пробудет в российской столице до 22 марта. В ходе визита он и президент России Владимир Путин обсудят ряд важных вопросов отношений двух стран.