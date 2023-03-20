Вашингтон, , 17:45 — REGNUM Критические высказывания ряда американских СМИ в адрес действий президента Украины Владимира Зеленского свидетельствуют о намерениях США дистанцироваться от скорого и неизбежного поражения Киева на поле боя, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стефану Гарднеру 20 марта.

ВСУ Сергей Корсун (c) ИА REGNUM

«В администрации начинают поговаривать, что все идет наперекосяк, Украина разваливается, а американцы не справились, и им пора уходить», — считает полковник в отставке.

По словам Дугласа Макгрегора, последние публикации New York Times и Washingtin Post свидетельствуют об огромных потерях Вооружённых сил Украины на фронте и неудачных решениях генерального штаба, ведущих к поражению Киева в конфликте.

«Вооруженные силы Украины с каждым днем располагают все более меньшим количеством человеческого ресурса. Плохо обученные мобилизованные не смогут изменить ситуацию», — заключил Макгрегор.

Ранее издание Asia Times также отмечало, что Вооружённые силы Украины за год военного конфликта потеряли всех бойцов, подготовленных специалистами НАТО в период с 2014 по 2022 годы, что привело к ухудшению качества офицерского и личного состава ВСУ.