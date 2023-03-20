Москва, 20 марта, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин не говорил об участии российского лидера Владимира Путина в следующих выборах президента России, которые состоятся в 2024 году. Об этом 20 марта заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Сергей Карпухин/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Кремле

Официальный представитель Кремля пояснил, что Си Цзиньпин только выразил уверенность в поддержке Путина российским народом.

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«И здесь можно только разделить его уверенность», ― указал Песков.

Напомним, ранее председатель КНР Си Цзиньпин, говоря о предстоящих президентских выборах в России, выразил уверенность в том, что народ поддержит действующего главу государства Владимира Путина.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер ещё не делал каких-либо заявлений о своих планах на участие в выборах главы государства в 2024 году. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что у Путина насыщенный рабочий график и насыщенная повестка дня, и пока о предстоящих выборах речь не идёт.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта в Кремле состоялась неформальная встреча лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, который прибыл в Москву с первым государственным визитом после переизбрания на пост председателя Китайской Народной Республики. После переговоров в формате тет-а-тет главы государств должны продолжить общение за ужином.