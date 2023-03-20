Си Цзиньпин выразил уверенность, что народ России поддержит Путина на президентских выборах

Москва, , 17:35 — REGNUM Глава КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил уверенность, что граждане поддержат российского лидера на президентских выборах в 2024 году.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Кремле © Сергей Карпухин/ТАСС

«Уверен, что российский народ определенно продолжит поддерживать господина президента», — сказал председатель КНР.

Си Цзиньпин также отметил, что под твердым руководством президента Владимира Путина развитие и процветание России достигли стремительного прогресса.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи в Кремле 20 марта президент РФ Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с переизбранием на пост. Российский лидер приветствовал главу КНР, назвав его дорогим другом в Москве и в Российской Федерации.