Путин заявил, что Китай занимает справедливую и взвешенную позицию по международным вопросам

Москва, , 17:35 — REGNUM Справедливую позицию по большей части международных вопросов занимает Китай. Об этом 20 марта заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил российский лидер, у России и Китая имеется очень большое количество совместных задач и целей.

«Знаю, что вы лично, все наши китайские друзья уделяют развитию российско-китайских отношений большое внимание, занимают справедливую, взвешенную позицию по большинству актуальных международных проблем», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин лично поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с переизбранием его на этот пост. Также ранее российский лидер заявил, что Москва готова рассмотреть мирный план Пекина по конфликту на Украине, а председатель КНР отметил, что Китай готов вместе с Россией стоять на страже основанного на международном праве миропорядка.

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