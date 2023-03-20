В Общественной палате обсудили идеи жителей России по празднованию Дня Победы

Москва, , 17:40 — REGNUM Итоги общенародного конкурса «Наша победа» подвели 20 марта на заседании комиссии Общественной палаты России по делам молодёжи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, сообщили в пресс-службе ОП РФ.

Наша Победа Общественная палата России по делам молодёжи

Конкурс был посвящён сбору и оценке идей жителей России по празднованию Дня Победы. Предложения внесли свыше шести сотен жителей 64 российских регионов, а также Белоруссии.

По словам председатель комиссии Елены Родионовой, «между поколением победителей и сегодняшней молодёжью лежит временная пропасть», а День Победы — это общенародная «точка сборки всех патриотических проектов и технологий».

«Мир изменился, технологический прогресс шагнул далеко вперед, даже язык поменялся настолько, что подростки уже не могут понять многих слов, которые говорят в рассказах о Великой Отечественной ветераны, — заявила Родионова. — Но человеческие ценности, истинное отношение к Отечеству остаются незыблемыми на все времена».

По её словам, нужно найти новые формы как празднования Дня Победы, так и патриотического воспитания и работы с молодым поколением. Она добавила, что патриотическое воспитание «должно присутствовать сегодня во всем, что интересно детям и молодёжи».

Отметим, что для конкурса в итоге отобрали десять идей, отмеченных экспертным жюри. Кроме того, отдельный блок предложений поступил от участников по проведению Бессмертного полка. Сопредседатель движения «Бессмертный полк России» Геннадий Иванов заявил, что сегодня нужно «больше обращаться к лицам, чтобы главным атрибутом были они и сопровождали нас в этот день».

В пресс-службе Общественной палаты сообщили, что авторы трёх лучших идей приглашены для участия в праздничных мероприятиях Дня Победы в Москве. Победители — Анастасия Павлова, предложившая создать телеграм-канал «Диалог с прошлым», Илья Семёнычев и его сетевая акция «Спасибо, Дед!» и Алла Грицак, предложившая идею экспозиция оживающих памятников/плакатов.