Москва, , 17:34 — REGNUM Срок действия водительских удостоверений, продлевается на три года. Это касается документов, сроки которых истекли в 2022–2023 годах. Новая мера принимается для удобства водителей. Об этом 20 марта заявил глава МВД Владимир Колокольцев на расширенной коллегии ведомства.

Водительское удостоверение © Максим Блинов/РИА Новости

«Отмечу, что срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем году, продлен на три года», — сообщил министр.

Автопродление коснётся только национальных удостоверений, всего предполагается продлить срок действия для почти пяти миллионов документов. Отмечается также, что, если срок действия водительских прав закончился раньше первого января 2022 года, то водителю придется оформить новый документ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении Владимира Колокольцева о необходимости создания новых механизмов в России в связи с утечками персональных данных.