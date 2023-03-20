Бамако, 20 марта, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Поставки российского вооружения является ключевым показателем обороноспособности и залогом восстановления территориальной целостности Мали. Об этом в понедельник, 20 марта, заявил председатель Национального переходного совета республики Малик Дьяло.

Marco Bellucci Мали

«Наша страна подверглась угрозам самого существования малийской республики, но Мали взяла свою судьбу в собственные руки. Мы надежно встали на путь строительства нашего будущего, и мы это делаем совместно с Российской Федерацией», — подчеркнул политик в ходе пленарного заседания 2-й международной парламентской конференции Россия — Африка.

Также Малик Дьяло поблагодарил правительство России за всестороннюю поддержку в борьбе с терроризмом и организованной преступностью.

«Поставки российского вооружения и оборудования являются ключевой помощью нашей республике», — добавил он.

Напомним, что в ходе пленарного заседания президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что Москва продолжает выполнять свои обязательства по поставкам в страны Африки продуктов питания, удобрений и топлива, несмотря на европейские санкции, препятствующие реализации соглашения.