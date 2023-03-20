Париж, 20 марта 2023, 17:23 — REGNUM Послу Польши во Франции Яну Эмерику Росцишевскому после заявления о готовности Варшавы вступить в противостояние с Россией было бы лучше покинуть свой пост. Такое мнение высказали пользователи Twitter, раскритиковавшие дипломата.

Посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский
Посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский
Gov.pl

«Я знаю французский достаточно хорошо, я уверен, посол дискредитировал себя на этой должности. Этот дипломатический промах никак не оправдать. Чем скорее Росцишевский покинет пост, тем лучше для Польши», — отметил Лукаш Краевский.

Пользователь Ada напомнила, что существует закон о распространении дезинформации и враждебной пропаганды, поэтому, по её мнению, Росцишевского «следует привлечь к ответственности».

«Чур этого посла! Здесь абсолютно нечего вырывать из контекста. Почему этого человека до сих пор не отозвали?» — негодует Krystian Sikora.

Ещё один комментатор призвал перестать совершать коллективное самоубийство, указав на то, что «именно расчёт Польши на абсурдную «победу» Украины подвергает страны Центральной Европы риску развязать войну с Россией». Пользователь Romek, в свою очередь, предложил послу «поехать лично на фронт, раз его так это волнует».

«И не надо подстрекать французов, никто не станет поддерживать эти больные идеи», — указал он.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI заявил, что, если ВСУ не смогут «отстоять независимость Украины» на поле боя, у Польши «не останется другого выбора», кроме как вступить в конфликт.

В посольстве Польши в Париже пояснили, что слова дипломата были вырваны из контекста. Говоря о намерении Польши в случае поражения Украины продолжить войну с Россией, посол страны якобы имел в виду наличие рисков для РФ благодаря готовности помогать Киеву со стороны стран Европы.