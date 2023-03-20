Париж, , 17:23 — REGNUM Послу Польши во Франции Яну Эмерику Росцишевскому после заявления о готовности Варшавы вступить в противостояние с Россией было бы лучше покинуть свой пост. Такое мнение высказали пользователи Twitter, раскритиковавшие дипломата.

Посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский Gov.pl

«Я знаю французский достаточно хорошо, я уверен, посол дискредитировал себя на этой должности. Этот дипломатический промах никак не оправдать. Чем скорее Росцишевский покинет пост, тем лучше для Польши», — отметил Лукаш Краевский.

Пользователь Ada напомнила, что существует закон о распространении дезинформации и враждебной пропаганды, поэтому, по её мнению, Росцишевского «следует привлечь к ответственности».

«Чур этого посла! Здесь абсолютно нечего вырывать из контекста. Почему этого человека до сих пор не отозвали?» — негодует Krystian Sikora.

Ещё один комментатор призвал перестать совершать коллективное самоубийство, указав на то, что «именно расчёт Польши на абсурдную «победу» Украины подвергает страны Центральной Европы риску развязать войну с Россией». Пользователь Romek, в свою очередь, предложил послу «поехать лично на фронт, раз его так это волнует».

«И не надо подстрекать французов, никто не станет поддерживать эти больные идеи», — указал он.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI заявил, что, если ВСУ не смогут «отстоять независимость Украины» на поле боя, у Польши «не останется другого выбора», кроме как вступить в конфликт.

В посольстве Польши в Париже пояснили, что слова дипломата были вырваны из контекста. Говоря о намерении Польши в случае поражения Украины продолжить войну с Россией, посол страны якобы имел в виду наличие рисков для РФ благодаря готовности помогать Киеву со стороны стран Европы.