Ушёл из жизни советский лётчик Василий Решетников, участвовавший в штурме Берлина

Москва, , 17:23 — REGNUM Последний из остававшихся в живых лётчиков, участвовавших в бомбардировках Берлина во время Великой Отечественной войны, генерал-полковник Василий Решетников скончался в Москве на 104 году жизни. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

Герой Советского Союза генерал-полковник авиации Решетников Василий Васильевич. Mil.ru

«Василий Васильевич Решетников, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, последний из летчиков, бомбивших Берлин, скончался сегодня в Москве в госпитале», — уточнил Дерябин.

Генерал-полковник Решетников раньше занимал пост заместителя главкома ВВС СССР.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгограде 27 июня 2022 года скончалась ветеран Великой Отечественной войны участница Сталинградской битвы Зинаида Степыкина. Она освобождала в Сталинграде «Лысую гору», затем была отправлена в Харьков, освобождала советские Украину и Молдавию, Румынию, Австрию и Венгрию. Получила два ранения, в 1944 году награждена орденом Красной Звезды и медалью за оборону Сталинграда.