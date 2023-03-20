Умер экс-командующий Дальней авиацией СССР Василий Решетников
Москва, 20 марта 2023, 17:23 — REGNUM Последний из остававшихся в живых лётчиков, участвовавших в бомбардировках Берлина во время Великой Отечественной войны, генерал-полковник Василий Решетников скончался в Москве на 104 году жизни. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.
«Василий Васильевич Решетников, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, последний из летчиков, бомбивших Берлин, скончался сегодня в Москве в госпитале», — уточнил Дерябин.
Генерал-полковник Решетников раньше занимал пост заместителя главкома ВВС СССР.
Как сообщало ИА REGNUM, в Волгограде 27 июня 2022 года скончалась ветеран Великой Отечественной войны участница Сталинградской битвы Зинаида Степыкина. Она освобождала в Сталинграде «Лысую гору», затем была отправлена в Харьков, освобождала советские Украину и Молдавию, Румынию, Австрию и Венгрию. Получила два ранения, в 1944 году награждена орденом Красной Звезды и медалью за оборону Сталинграда.