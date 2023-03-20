Экс-сотрудники погранслужбы Украины задержаны за покушение на убийство помощника прокурора в ЛНР

Луганск, , 17:23 — REGNUM Два бывших сотрудника пограничной службы Украины задержаны за попытку убийства помощника прокурора в ЛНР. Об этом 20 марта сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В рамках расследования уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа следователями следственного управления СКР по Луганской Народной Республике задержаны двое бывших сотрудников пограничной службы Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемые планировали взорвать автомобиль помощника прокурора Меловского района ЛНР с помощью самодельного взрывного устройства, которое прикрепили к днищу машины. Злоумышленники наблюдали за передвижением сотрудника надзорного ведомства.

Несмотря на то, что у автомобиля находились правоохранители и гражданские лица, один из подозреваемых приблизился к транспортному средству и несколько раз попытался привести его в действие с помощью пульта. Задержанные признали вину и рассказали, что приказ совершить убийство сотрудника районной прокуратуры получили от Службы безопасности Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителя Ставропольского края подозревают в передаче спецслужбам Украины информации о российских воинских частях.