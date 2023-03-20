Луганск, 20 марта, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Два бывших сотрудника пограничной службы Украины задержаны за попытку убийства помощника прокурора в ЛНР. Об этом 20 марта сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«В рамках расследования уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа следователями следственного управления СКР по Луганской Народной Республике задержаны двое бывших сотрудников пограничной службы Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемые планировали взорвать автомобиль помощника прокурора Меловского района ЛНР с помощью самодельного взрывного устройства, которое прикрепили к днищу машины. Злоумышленники наблюдали за передвижением сотрудника надзорного ведомства.

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Несмотря на то, что у автомобиля находились правоохранители и гражданские лица, один из подозреваемых приблизился к транспортному средству и несколько раз попытался привести его в действие с помощью пульта. Задержанные признали вину и рассказали, что приказ совершить убийство сотрудника районной прокуратуры получили от Службы безопасности Украины.

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