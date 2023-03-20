В ВСУ жалуются на потерю беспилотников, которые выходят из строя не на передовой, а в ближнем тылу. Сообщения о том, что российские военные применили некое электромагнитное вооружение, поступили одновременно и из Донбасса, и с той стороны линии фронта. Эксперты допускают, что речь идет о новых образцах вооружений, разработка которых велась в секрете.

Сергей Адамов., , 17:55 — REGNUM Украинские военные жалуются на массовую потерю беспилотников, которые действуют на значительном удалении от линии боевого соприкосновения. Неизвестное электромагнитное оружие выводит из строя дроны на 6–7 км от передовой, передали источники Telegram-канала Mash.

СВЧ-пушка Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Схожие сообщения появились и по ту сторону линии фронта. «Получил сразу два тревожных сигнала… о применении РФ оружия, которое на расстоянии буквально «выжигает» электронику мощным импульсом. Радиостанции, БПЛА, телефоны, пульты от дронов. Дальность от линии фронта составляла около 7 км», — написал украинский военный эксперт Сергей Флеш на своей странице в Facebook (часть Meta, признана в РФ экстремистской организацией). Из строя выходят полупроводниковые элементы, микросхемы и другие компоненты дронов, перечислил украинский аналитик. По его оценке, против украинских беспилотников применяется мощный микроволновой излучатель мобильного базирования «Ранец-Е», который разрабатывался в России в конце 1990-х — начале 2000-х годов.

Впервые комплекс был представлен в 2001 году Московским радиотехническим институтом РАН. Из сопроводительных материалов следует, что комплекс состоит из генератора электромагнитного излучения, электрогенератора и антенны, установленных на шасси МАЗ-543.

При обнаружении цели (ракеты или беспилотника) комплекс обрабатывает её лучом мощностью до 500 мегаватт, выводя из строя электронику. Разработчики предполагали, что подобные системы в теории могут стать альтернативой для ракетно-пушечных систем ПВО/ПРО, которые физически уничтожают цель.

Проект «Ранец-Е» так и не был принят на вооружение, а затем свёрнут. В числе минусов комплекса назывались дороговизна эксплуатации, необходимость перезарядки генератора излучения между «залпами», что делало комплекс и прикрываемые им объекты уязвимыми.

Учения подразделений радиоэлектронной борьбы Российской Федерации Министерство обороны Российской Федерации

Но работа по разработке электромагнитных вооружений никогда не прекращалась, и сегодня в распоряжении российских войск могут быть комплексы, по своим характеристикам существенно превосходящие «Ранец-Е», полагает военный эксперт Александр Михайловский.

«Здесь нужно чётко определить, о чём идёт речь: о комплексе «Ранец-Е», который был доведён до ума и поставлен в войска, или о вооружениях, которые действуют по тому же принципу, — сказал эксперт ИА REGNUM. — Почему это важно? Потому что украинцы, которые тиражирует эти сообщения, осведомлены только о том, что есть в открытых источниках, и на основании этой ограниченной информации делают выводы».

Михайловский склоняется к тому, что речь всё-таки идёт о новых образцах вооружений, разработка которых велась в секрете. «Про сам «Ранец-Е» с начала 2000-х годов ничего не сообщалось, а вот новые вооружения разрабатывались в последние годы активно», — отметил эксперт.

О том, что «в России испытали радиоэлектронное оружие, не имеющее аналогов в мире» еще в 2016 году сообщало РИА «Новости» в репортаже с выставки вооружений «АрмХайтек». Тогда осведомлённый источник в «Объединённой приборостроительной корпорации» сообщил: разрабатываются вооружения, которые поражают цели при помощи направленного электромагнитного импульса. Он оказывает «непрямое физическое воздействие на бортовую аппаратуру самолетов, беспилотников и нейтрализует высокоточное оружие», отметил источник.

Проекты по разработке «СВЧ-пушки» непублично велись достаточно давно, подчеркивает Михайловский. «Были варианты установки комплекса микроволнового излучения на гусеничное шасси ЗРК «Бук» или «Тор». Подобные установки должны двигаться на марше с колоннами войск и прикрывать их от возможных атак с воздуха, — рассказал собеседник. —

Были также данные, что новый комплекс способен поражать цели на расстоянии до 10 км. Кстати, украинцы говорят про расстояние в семь километров от линии фронта. Если предположить, что сам комплекс находится на расстоянии три километра по нашу сторону фронта, всё как раз сойдётся.

В теории такое оружие сможет выводить из строя электронику не только условной ракеты, но и самолёта, вертолёта или беспилотника».

ЗРК «Бук» Министерство обороны Российской Федерации

Свои разработки в этом направлении ведут США и Китай, которые разрабатывают СВЧ-вооружения для выполнения полицейских или военных задач — таких как разгон толпы при массовых беспорядках или поражение солдат противника. Облучённые «СВЧ-пушкой» испытывают панические ощущения и стремятся покинуть зону поражения. Подробности разработки подобных комплексов держатся в секрете, однако сам факт существования подобных вооружений не скрывается.

Собеседник ИА REGNUM также отметил: принцип работы перспективных вооружений состоит в том, чтобы токопроводящие микросхемы облучаемого объекта получили энергетическое перенасыщение, из-за чего происходит короткое замыкание и «выгорание» отдельных элементов. Излучение меньшей мощности может также применяться для подавления радиоканалов. Но применение таких вооружений сопряжено с рядом проблем, отметил Михайловский.

«Во-первых, применять такие комплексы можно только в ясную погоду в чистом небе. Не должно быть дождя, тумана, каких-либо других препятствий на пути луча. Иначе он рассеивается, — пояснил эксперт. — Второе: неизвестно, как именно осуществляется наведение «СВЧ-пушки». Скажем, ракеты ПВО наводятся на тепловую сигнатуру цели, а вот навести луч уже значительно труднее. И главный вопрос: как именно на относительно небольшой машине можно разместить генератор, способный создать луч, способный поражать цели на таком расстоянии. Допустим, мощности хватит на условный «залп», но потом нужно увозить машину на «перезарядку».

Применение таких комплексов может создать существенные проблемы для действий украинской беспилотной авиации, но при условии, что применение новых вооружений будет массовым, подчеркнул Михайловский.

Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 в ВСУ Официальное интернет-представительство президента Украины

«Чтобы оказать существенное влияние на ситуацию в целом, нужно применение не одного и не двух комплексов, а некоей системы, в которой отдельные элементы прикрывают друг друга, — указывает специалист. — В то же время даже точечное применение подобных комплексов, например, для прикрытия конкретных объектов, уже создаёт зоны, где беспилотники противника не смогут безнаказанно действовать.

В теории «СВЧ-пушка» может применяться и против ракет того же HIMARS.

Так что украинцы, если они не фантазируют, столкнулись с серьёзной проблемой, в чём я им не сочувствую».

Каких-либо средств защиты от «СВЧ-пушки» сейчас не существует, полагает эксперт. «Так что при всех своих минусах эти вооружения обладают крайне высокой эффективностью. Но для полноценного эффекта необходимо повсеместное применение таких вооружений», — рассуждает эксперт.

Если на фронте будет два-три комплекса, противник адаптируется к их применению и найдёт способы их обойти, поясняет Михайловский. Однако если их действительно начнут применять массово, перебрасывая на разные участки фронта, ВСУ в теории могут остаться без беспилотников либо без возможности их применять. «Это, в свою очередь, приведёт к падению эффективности их артиллерийского огня, действий пехоты и бронетехники, которые окажутся «без глаз». Так что остаётся надеяться, что это не слухи и не разовый инцидент, а полномасштабная борьба с беспилотной авиацией противника», — резюмировал Михайловский.