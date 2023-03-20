Глава Минпромторга России сообщил о готовности увеличить количество рейсов в Египет

Москва, , 17:47 — REGNUM Число российских туристов, желающих посетить Египет, растёт, в связи с этим может быть увеличено количество авиарейсов между странами. Об этом 20 марта сообщил журналистам вице-премьер РФ — глава Минпромторга Денис Мантуров.

Египет Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, в неделю между государствами совершается порядка 100 рейсов пассажирских самолётов. Если требуется перевозить больше пассажиров, то российская сторона готова к увеличению количества рейсов.

«Коллеги готовы большее количество рейсов добавить. Мы на совместных взаимовыгодных условиях готовы этот предмет рассматривать», — сказал Мантуров.

Напомним, ранее польская журналистка, посетив один из курортов Египта, пожаловалась, что там сервис полностью подстроился под туристов из России, в том числе все меню в пунктах общепита составлены только на русском языке.

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