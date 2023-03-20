Си Цзиньпин в ходе встречи в Кремле назвал Путина дорогим другом

Москва, , 17:12 — REGNUM В ходе встречи в Кремле 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин назвал президента России Владимира Путина дорогим другом.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Кремле © Сергей Карпухин/ТАСС

«Уважаемый президент Путин, я всегда называю Вас моим дорогим другом», — сказал китайский лидер.

Также Си Цзиньпин отметил, что ему приятно посетить Россию по приглашению президента РФ, тем более, что он выбрал её первой страной для визита после своего переизбрания на занимаемом им посту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что за последние годы Китай сделал такой существенный рывок в развитии, что этот факт вызывает естественный интерес и даже зависть.