Будапешт, , 17:11 — REGNUM Будапешт не намерен выделять средства для закупки Европейским союзом боеприпасов для Вооружённых сил Украины. Об этом в понедельник, 20 марта, заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с коллегами из стран-членов ЕС.

Петер Сийярто Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Венгрия не будет в этом участвовать. Мы не закупаем боеприпасы для отправки на Украины», — сказал Сийярто во время беседы с журналистами.

Венгерский дипломат отметил, что свой взнос Будапешт направит в Европейский фонд мира с целью усиления безопасности в регионе Западных Балкан, предусматривающей в том числе и борьбу с нелегальными мигрантами.

Ранее в понедельник издание France Agence-Presse сообщало, что Европейский союз согласовал план снабжения Вооружённых сил Украины боеприпасами для артиллерии. Подчёркивается, что речь идет о новом пакете военной помощи в размере €2 млрд.