Лавров: тему Лачинского коридора надо рассматривать в ключе выполнения трёхсторонних договорённостей

Москва, , 17:02 — REGNUM За полное выполнение трёхсторонних договорённостей, который были достигнуты лидерами РФ, Азербайджана и Армении, выступает Россия, тему Лачинского коридора необходимо рассматривать исключительно в этом контексте. Об этом 20 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Армении Араратом Мирзояном.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как подчеркнул глава МИД РФ, Москва выступает за полное без каких-либо вариантов выполнение трёхсторонних договорённостей, который были достигнуты лидерами России и Азербайджана, и премьер-министром Армении, в первую очередь — подписанных в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года.

«И проблема Лачинского коридора должна рассматриваться исключительно в этом контексте», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Азербайджан нарушил все пункты, предусмотренные трёхсторонним соглашением Москвы, Еревана и Баку, которое было заключено в ноябре 2020 года. Также он призвал союзников активней содействовать тому, чтобы Азербайджан выполнял свои обязательства.