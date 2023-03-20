Москва, 20 марта, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Россия уважительно относится к разработанному в Китае плану урегулирования конфликта на Украине. Об этом 20 марта заявил президент РФ Владимир Путин на неформальной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что ещё будет возможность обсудить этот вопрос. Российский лидер также выразил уверенность в стремлении Пекина к справедливости и соблюдению международного права.

Напомним, Китай 24 февраля 2023 года обнародовал план об урегулировании конфликта на Украине. Пекин призвал прекратить боевые действия, отказаться от «менталитета холодной войны» и возобновить переговоры. План негативно восприняли в странах Запада и в Киеве, но одобрили в МИД РФ.