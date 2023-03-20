Возможно, Трампу придется предстать перед судом в самый разгар президентской гонки 2024 года или даже уже после дня голосования. Тут даже самые ушлые юристы теряются в догадках о том, как практически это может происходить. На сей счет даже близко не было никаких прецедентов.

Георгий Бовт, , 18:10 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп раструбил по собственной социальной сети Truth Social, что 21 марта его собираются арестовать, призвав сторонников к протестам. Насколько в самом деле серьезна угроза его свободе и его избирательной кампании?

Дональд Трамп Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Арест, который анонсировал только сам Трамп, но который пока не подтверждают официальные органы, связан с делом о выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс (настоящее имя Стефани Клиффорд) якобы за то, чтобы та хранила молчание о своей интимной связи с Трампом.

Платеж осуществил в 2016 году адвокат Трампа Майкл Коэн, который в этом даже сознался, заявив, что произвести выплату ему поручил лично его доверитель. Тогда решалась судьба президентских выборов, и если бы порноактриса разговорилась, Трампа могли бы «прокатить».

Адвокат Трампа Майкл Коэн © via www. imago-images.de/Global Look Press

В 2018 году Трамп все-таки признался, что деньги были выплачены. Но совершал эту «частную транзакцию», по словам экс-президента, лично Коэн, которому эти средства впоследствии были возмещены. Коэн, осужденный в то же время на три года, признался также, что еще 150 тысяч долларов были выплачены и другой женщине, Карен Макдугал, ровно по тем же основаниям. Эта женщина по делу проходит свидетелем и никаких обвинений Трампу пока не предъявляет, храня обет молчания.

Преступление может состоять даже не столько в самом факте платежа. В конце концов, богатый человек может платить каким угодно порноактрисам, пока это не вылезает на публику. Однако важно происхождение денег: прокуратура уверена, что они были потрачены из избирательного фонда кандидата в президенты Трампа. А вот это уже является серьезным уголовным преступлением.

Дело, которое тянется несколько лет, ведет окружная прокуратура Манхэттена. Её руководство, как назло, назначено демократами, что дает Трампу повод говорить о политической предвзятости следователей. Однако формально обвинение Трампу пока не предъявлено.

Это, увы, не единственное уголовное расследование, которое висит над бывшим президентом Америки, хотя ни по одному из них обвинение также официально еще не предъявлено.

Дональд Трамп и Карен Макдугал Цитата из видео: «Karen McDougal Claims She Had Affair With President Trump»

Расследуется попытка Трампа отменить и фальсифицировать итоги подсчета голосов на выборах 2020 года в штате Джорджия. Есть еще более громкое дело о «штурме Капитолия» 6 января 2021 года, по которому Трампу грозит обвинение в подстрекательстве к мятежу. И, наконец недавно к ним добавилось обвинение в ненадлежащем обращении с секретными документами уже после ухода с поста президента, что по американским законам также является уголовным преступлением.

В прошлом году принадлежавшая Трампу девелоперская компания Trump Organization была осуждена по обвинению в налоговом мошенничестве, однако самого Трампа та же прокуратура Манхэттена обвинять не стала, что сподвигло двух следователей уйти в отставку в знак протеста.

Если Трамп все же будет арестован или ему хотя бы предъявят уголовное обвинение, то это станет первым подобным случаем в американской истории. До сих пор ни бывшим президентам, ни кандидатам, объявившим о намерении баллотироваться на президентских выборах, уголовные преступления не инкриминировались. Последствия, помимо громких публичных протестов, могут быть самыми драматичными.

Преследование Трампа будет воспринято республиканцами как политически мотивированное. Это может еще больше сплотить партию вокруг «гонимого кандидата», у которого самый высокий рейтинг поддержки среди однопартийцев — минимум 43%. Следом за ним по рейтингу идет губернатор Флориды Десантис (31%), который, впрочем, пока не объявлял официально о своем намерении баллотироваться. За экс-президентом США в этом случае пойдут и многие колеблющиеся республиканцы, просто по принципу «наших бьют».

Какие юридические последствия может повлечь предъявление официального обвинения?

Для начала Трамп будет вынужден подчиниться правосудию. Возможно, ему придется пройти унизительную процедуру снятия отпечатков пальцев и фотосъемку в фас и профиль, уже в здании окружного прокурора Манхэттена, в одном из кабинетов отдела расследования.

Как обычно бывает в случаях, когда обвиняемому предоставляется возможность добровольно отдаться в руки правосудия, после оформления ареста бывший президент будет доставлен к судье для предъявления обвинения. Его, скорее всего, отпустят под подписку о невыезде, поскольку преступление, в котором его обвиняют, носит ненасильственный характер. Обычно по таким в Америке в места лишения свободы до суда не отправляют.

Затем дело может быть передано в суд для рассмотрения по существу.

Придется подбирать присяжных, что будет очень непросто. Во всей Америке будет трудно отыскать дюжину человек, которые относились бы к Трампу беспристрастно, не имея о нем никакого заранее сформированного мнения.

Дональд Трамп © Ron Sachs / CNP / MediaPunch, vi/Global Look Press

Во время отбора присяжных обвинение и защита могут задавать каждому потенциальному члену жюри вопросы о его квалификации и знании дела, пытаясь обеспечить справедливость и беспристрастность, как они их понимают. Судья, в свою очередь, может издать «приказ о неразглашении информации», запрещающий всем сторонам общаться с прессой. Но избежать огласки будет очень сложно.

Дело может сильно затянуться и совпасть по времени с избирательной кампанией. Ни сам по себе факт обвинения, ни даже арест (предположительно под подписку о невыезде) не могут быть юридическими препятствиями для того, чтобы Трамп участвовал в выборах. Хотя суду, конечно, придется попотеть, рассматривая разные нюансы участия обвиняемого в избирательной кампании.

Возможно, Трампу придется предстать перед судом в самый разгар президентской гонки 2024 года или даже уже после дня голосования. Тут даже самые ушлые юристы теряются в догадках о том, как практически это может происходить. На сей счет даже близко не было никаких прецедентов.

При этом в случае избрания (а юридических препятствий к этому тоже нет) даже после вынесения судебного приговора Трамп не будет иметь права помиловать самого себя по государственным обвинениям. Это создает такие угрозы американской политической системе, с которыми она прежде не сталкивалась. Ради самосохранения системы лучше всего было бы сейчас придумать, как спустить дело Трампа на тормозах и затем каким-нибудь образом просто «завалить» его на выборах. Вопрос лишь в том, как у системы обстоит с инстинктом самосохранения и каким именно образом она на этот раз остановит Трампа.