Путин: рывок, сделанный Китаем за последние годы, вызывает неподдельный интерес и даже зависть

Москва, , 16:52 — REGNUM За последние годы Китай сделал такой существенный рывок в развитии, что этот факт вызывает естественный интерес и даже зависть. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпина, визит которого в Россию начался 20 марта.

«За последние годы Китай сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии. Во всем мире это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немножко вам завидуем»,— заявил Путин.

Он также подчеркнул, что в Китае создали намного более эффективную, чем в других странах, систему развития экономики и укрепления государства.

Напомним, в преддверии первого официального визита в Россию китайского лидера после его избрания на третий срок главой государства в газете «Жэньминь жибао» была опубликована статья Владимира Путина «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее». В ней президент России заявил о больших ожиданиях, которые у него есть от предстоящего визита Си Цзиньпина и переговоров с ним.

Этот визит, как считает Путин, является подтверждением особого характера российско-китайского партнёрства, «которое всегда строилось на взаимном доверии, уважении суверенитета и интересов друг друга».