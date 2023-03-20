Ресторан загорелся на Каширском шоссе в Москве
Москва, 20 марта 2023, 16:51 — REGNUM В Москве на Каширском шоссе загорелся ресторан, сообщили ИА REGNUM в экстренных службах. «Огонь охватил крышу двухэтажного здания хинкальной. Информации о пострадавших пока нет. Однако, по предварительным данным, внутри всё ещё могут находиться люди.
Площадь пожара составляет 300 кв м, сохраняется угроза распространения огня. По состоянию на 16:50 мск обрушилась кровля на площади 150 кв.
На месте работают пожарные, причины возгорания выясняются.
Ранее ИА REGNUM писало, что 18 марта в подмосковном Долгопрудном загорелся один из старейших химзаводов. На территории производственного объединения горела цистерна с реагентами объёмом 12 кубометров.