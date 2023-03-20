Ресторан загорелся на Каширском шоссе в Москве, внутри здания могут оставаться люди

Москва, , 16:51 — REGNUM В Москве на Каширском шоссе загорелся ресторан, сообщили ИА REGNUM в экстренных службах. «Огонь охватил крышу двухэтажного здания хинкальной. Информации о пострадавших пока нет. Однако, по предварительным данным, внутри всё ещё могут находиться люди.

Пожар на Каширском шоссе Циатата из видео

Площадь пожара составляет 300 кв м, сохраняется угроза распространения огня. По состоянию на 16:50 мск обрушилась кровля на площади 150 кв.

На месте работают пожарные, причины возгорания выясняются.

Ранее ИА REGNUM писало, что 18 марта в подмосковном Долгопрудном загорелся один из старейших химзаводов. На территории производственного объединения горела цистерна с реагентами объёмом 12 кубометров.