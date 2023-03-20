Москва, 20 марта, 2023, 16:51 — ИА Регнум. В Москве на Каширском шоссе загорелся ресторан, сообщили ИА REGNUM в экстренных службах. «Огонь охватил крышу двухэтажного здания хинкальной. Информации о пострадавших пока нет. Однако, по предварительным данным, внутри всё ещё могут находиться люди.

Циатата из видео Пожар на Каширском шоссе

Площадь пожара составляет 300 кв м, сохраняется угроза распространения огня. По состоянию на 16:50 мск обрушилась кровля на площади 150 кв.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3791055" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Ранее ИА REGNUM писало, что 18 марта в подмосковном Долгопрудном загорелся один из старейших химзаводов. На территории производственного объединения горела цистерна с реагентами объёмом 12 кубометров.