В Алтайском крае под уголовное преследование попали родные девочки, отравившейся таблетками

Бийск, Алтайский край, , 17:11 — REGNUM В Алтайском крае возбудили уголовное дело из-за смерти двухлетней девочки, наглотавшейся таблеток. Следствие ведётся в отношении родственников ребёнка, которые отказались от госпитализации несовершеннолетней в медицинское учреждение. Об этом 20 марта сообщила краевая прокуратура.

Таблетки el7bara

«15 марта 2023 года в городе Бийске двухлетняя девочка находилась в гостях у своей бабушки. <…> Пожилая женщина отвлеклась, ребенок нашел сильнодействующие таблетки и употребил внутрь. После оказания медицинской помощи в связи с отказом от госпитализации ребенок отпущен домой, где в течение непродолжительного времени скончался», — говорится в сообщении.

В Следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю расценивают содеянное как преступление, предусмотренное ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Расследование уголовного дела находится под контролем прокурора города Бийска. Кроме того, проводится проверка причин и условий произошедшего, деятельности органов системы профилактики и учреждения здравоохранения.

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