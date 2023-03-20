Донецк, , 16:47 — REGNUM Вооружённые силы Украины потеряли убитыми или ранеными всех бойцов, подготовленных специалистами стран Североатлантического альянса за год вооружённого конфликта. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает китайское издание Asia Times.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вся армия, которую НАТО готовила в период с 2014 по 2022 год для нападения на Россию, мертва, а новобранцев бросают на боевые позиции после трёхнедельной подготовки», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что в результате боевых действий ВСУ не успевают восполнять потери путём мобилизации, качество офицерского, личного состава регулярных подразделений существенно снижается.

Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга 20 марта заявил, что за прошедшие сутки только на донецком направлении Вооружённые силы Украины потеряли более 240 военнослужащих убитыми.