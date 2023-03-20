Чернигов, Украина, 20 марта, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли в учебном центре «Десна» в Черниговской области, сообщает украинская газета «Страна. ua» со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Во время штатных стрельб в воинской части в Черниговской области сдетонировал снаряд», — говорится в сообщении.

В газете сообщили о начале уголовного производства по факту нарушения правил обращения с оружием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что отношение ВСУ к военнопленным стало ещё хуже. К российским военным, попавшим в плен, бойцы ВСУ применяют новые виды пыток.