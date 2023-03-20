Москва, , 16:49 — REGNUM Председатель Китая Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Кремль, чтобы принять участие в неформальной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Председатель Китая Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Кремль © Сергей Савостьянов/ТАСС

По данным журналистов, китайского лидера у входа в резиденцию президента РФ встречал комендант Московского Кремля Сергей Удовенко.

Встреча запланирована в формате тет-а-тет. Напомним, Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта. Это его первая зарубежная поездка после переизбрания на пост председателя КНР. Официальная встреча лидеров России и Китая запланирована на 21 марта.

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