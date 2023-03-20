Москва, 20 марта, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США, способный нести на борту ядерные вооружения, направляется в сторону России в районе Прибалтики. По данным сервиса Flightradar, который занимается анализом воздушного трафика, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Самолёт с позывным NOBLE11 вылетел с авиабазы «Морон», расположенной в окрестностях города Севилья 20 марта в 07:26 по местному времени (09:26 МСК) и взял курс на север.

Alan Wilson Boeing B-52H Stratofortress ВВС США

В ходе вылета бомбардировщик прошёл через воздушное пространство Великобритании, затем сделал несколько кругов над Польшей и Швецией (вероятно — для дозаправки) после чего вылетел в акваторию Балтийского моря. По состоянию на 16:25 по Москве, самолёт направлялся в сторону Эстонии.

Вылет бомбардировщика совпал с визитом в Москву председателя КНР Си Цзиньпина.

Одновременно с этим, в воздушном пространстве Латвии находятся самолёт разведки и целеуказания ВВС США Boeing E-8C Joint STARS с позывным REDEYE6 и самолёт разведки Bombardier Challenger 650 ARTEMIS с позывным CL60.

Ранее американские бомбардировщики В-52 совершали аналогичные вылеты к границам России 24 февраля 11 марта. В обеих случаях самолёты заходили в воздушное пространство Швеции и Польши, после чего проходили на расстоянии 50-60 км от российских воздушных границ с Эстонией, Латвией и Литвой.