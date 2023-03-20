Москва, 20 марта, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Российские военные в ходе спецоперации сбили украинский вертолёт в Харьковской области. Об этом 20 марта сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Колесниковка Харьковской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, были уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Дроны были сбиты в районах населённых пунктов Кременная, Рубежное, Площанка, Кармазиновка Луганской Народной Республики и Кирилловка Донецкой Народной Республики.

Также за прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также одна противорадиолокационная ракета HARM.

В Минобороны уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции российскими подразделениями были уничтожены 402 самолёта, 223 вертолёта, 3471 беспилотный летательный аппарат. Также украинская армия лишилась 414 зенитных ракетных комплексов, 8355 танков и других боевых бронированных машин, 1070 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4395 орудий полевой артиллерии и миномётов, 9027 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что истребительной авиацией был сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины. Винтокрылая машина была уничтожена в районе города Купянска.