Москва, 20 марта, 2023, 16:30 — ИА Регнум. На второй российско-африканский саммит, который состоится в июле, пригласил лидеров стран Африки президент РФ Владимир Путин. Он заявил об этом 20 марта в ходе пленарного заседания международной парламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире».

Екатерина Лызлова/РИА Новости Саммит Россия — Африка

«Мы самым серьёзным образом готовимся ко второму российско-африканскому саммиту и, естественно, будем рады видеть на этом форуме лидеров из всех африканских стран, а также руководителей региональных организаций», — сказал он.

Кроме того, глава Российского государства отметил, что в данный момент ведётся разработка насыщенной и содержательной повестки саммита, а также экономического и гуманитарного форумов, которые будут проводиться в привязке к нему.

При этом президент РФ рассказал, что в преддверии и в ходе саммита должно быть проведено свыше сотни самых разнообразных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что он убеждён в том, что Африка в будущем окажется одним из лидеров формирующегося в настоящее время миропорядка.