Авдеевка, ДНР, 20 марта, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Руководитель пресс-центра сил обороны Таврического направления ВСУ Алексей Дмитрашковский заявил, что ситуация в Авдеевке (ДНР) с каждый днем всё больше и больше напоминает положение дел в Артёмовске.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Враг сейчас постоянно пытается окружить Авдеевку… Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом (украинское название Артёмовска) — это так и есть», — цитирует Дмитрашковского издание «Страна. ua» 20 марта.

Стоит отметить, что Вооружённые силы Украины регулярно обстреливают город Донецк и близлежащие населенные пункты из реактивных систем залпового огня и западной артиллерии. Об этом сообщается в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины.

ИА REGNUM Авдеевка

Напомним, что в пятницу, 17 марта, глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допускал, что сдача Артёмовска может привести к череде потерь ряда других населенных пунктов Донецкой Народной Республики.