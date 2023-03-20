В Ярославской области обнаружили тело основателя группы Cream Soda
Ярославль, 20 марта 2023, 16:29 — REGNUM Тело основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова обнаружено в Ярославской области, сообщает 20 марта «112».
Уточняется, что Свиргунова опознала его родственница. Кроме того, идут поиски ещё двоих человек, среди которых младший брат Дмитрия.
Напомним, Свиргунов провалился под лёд в ночь на 20 марта в селе Диево-Городище, где он с друзьями отмечал день рождения. На лёд вышли десять человек, пятеро из которых провалились под лёд, в том числе Свиргунов.
Двое, в том числе женщина, смогли выбраться, но мужчина скончался в машине скорой помощи. Ещё два человека числятся пропавшими без вести.
Как заявили ИА REGNUM в местном управлении МЧС РФ, в Некрасовском районе, где произошла трагедия, действует постоянный запрет выхода на лёд. Теперь тем, кто вышел вместе со Свиргуновым на лёд и выжил, грозит административный штраф в размере трёх тысяч рублей.