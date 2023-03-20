Ярославль, 20 марта, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Тело основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова обнаружено в Ярославской области, сообщает 20 марта «112».

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

Уточняется, что Свиргунова опознала его родственница. Кроме того, идут поиски ещё двоих человек, среди которых младший брат Дмитрия.

Напомним, Свиргунов провалился под лёд в ночь на 20 марта в селе Диево-Городище, где он с друзьями отмечал день рождения. На лёд вышли десять человек, пятеро из которых провалились под лёд, в том числе Свиргунов.

Двое, в том числе женщина, смогли выбраться, но мужчина скончался в машине скорой помощи. Ещё два человека числятся пропавшими без вести.

Как заявили ИА REGNUM в местном управлении МЧС РФ, в Некрасовском районе, где произошла трагедия, действует постоянный запрет выхода на лёд. Теперь тем, кто вышел вместе со Свиргуновым на лёд и выжил, грозит административный штраф в размере трёх тысяч рублей.