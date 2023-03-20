Москва, , 16:23 — REGNUM Украинские военные продолжают нести ощутимые потери на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 20 марта сообщили в Министерстве обороны России.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Акация» ВС РФ © РИА Новости

«На донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск и огня артиллерии в районах населённых пунктов Семёновка, Петровское и Тоненькое за сутки уничтожено более 245 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица «МСТА-Б», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника за сутки на данных направлениях превысили 50 украинских военнослужащих. Также ВСУ потеряли три танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и одну гаубицу Д-20.

В Минобороны добавили, что в течении прошедших суток оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых сил РФ было нанесено поражение 82-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике противника в 112 районах.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 19 марта, российские военные нанесли поражение 92-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах. Кроме того, в районе населенного пункта Отрадокаменка Херсонской области поражены два ангара с вооружением и военной техникой 122-й бригады территориальной обороны.

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