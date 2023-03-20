Москва, 20 марта, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Украинские военные продолжают нести ощутимые потери на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 20 марта сообщили в Министерстве обороны России.

РИА Новости Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Акация» ВС РФ

«На донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск и огня артиллерии в районах населённых пунктов Семёновка, Петровское и Тоненькое за сутки уничтожено более 245 украинских военнослужащих», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

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Также уничтожен один танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица «МСТА-Б».

Кроме того, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами с земли и с воздуха нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника за сутки на данных направлениях превысили 50 украинских военнослужащих. Также ВСУ потеряли три танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и одну гаубицу Д-20.

В Минобороны добавили, что в течении прошедших суток российские военные нанесли поражение 82-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике противника в 112 районах.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 19 марта, российские военные нанесли поражение 92-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах. Кроме того, в районе населенного пункта Отрадокаменка Херсонской области поражены два ангара с вооружением и военной техникой 122-й бригады территориальной обороны.