Москва, , 16:13 — REGNUM Российские военные в ходе специальной военной операции продолжают наносить удары по военной техники и живой силе украинкой армии. Так, за последние сутки на купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск были поражены подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районах населённых пунктов Двуречная, Берестовое Харьковской области и Артёмовка Луганской Народной Республики. Об этом 20 марта сообщили в Министерстве обороны России.

Уничтоженная техника ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также гаубица Д-20», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, на красно-лиманском направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три пикапа, автомобиль, а также гаубица «МСТА-Б». Удары были нанесены в районах населённых пунктов Ямполовка и Терны Донецкой Народной Республики.

«На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США», ― добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский заявил, что ВС России сорвали попытку противника атаковать позиции российских войск на купянском направлении Харьковской области в районе населённого пункта Гряниковка. Киевских военных отбросили на ранее занимаемые позиции.