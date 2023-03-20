Кадыров назвал принятие Конституции главным событием в истории Чечни

Грозный, , 16:13 — REGNUM Принятие Конституции Чечни — это главное событие в жизни республики, которое определило вектор дальнейшего развития. Об этом 20 марта заявил глава региона Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

Чечня Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Принятие Конституции Чеченской Республики — безусловно, самое главное событие в нашей истории. Этот день разделил жизнь на до и после, укрепил позицию региона в составе сильной державы и определил вектор дальнейшего развития», — написал Кадыров.

По мнению главы Чечни, решение о проведении референдума сплотило отчаявшийся чеченский народ. Несмотря на сомнения многих, итоги волеизъявления народа развеяли все противоречия.

«Результатом голосования стало принятие основного закона, закрепившего республику в составе России. Попытки бандитов запугать народ обернулись настоящим восстанием. Общество выступило против терроризма, пустившего глубокие корни на территории республики. С этого момента начался неминуемый крах преступной империи», — считает Кадыров.

Конституция Чечни была принята 23 марта 2003 года на всенародном референдуме. За основу закона был взят вариант, предложенный главой администрации республики Ахматом Кадыровым.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Кадыров поздравил жителей Крыма с годовщиной воссоединения с Россией. Глава Чечни подчеркнул, что за девять лет Крым прошёл большой путь развития, а перемены в экономике, общественно-политической жизни, социальной сфере видны невооружённым взглядом.