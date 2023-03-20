Киев, , 16:07 — REGNUM Европейский союз в течение 12 месяцев сможет поставить на Украину около миллиона новейших артиллерийских снарядов. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщило агентство DPA.

Военная помощь киевскому режиму © Senior Airman Faith Schaefer

По информации источника, речь идет в том числе и о поставках снарядов для артиллерии натовского образца и установок реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Напомним, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее обещал Киеву поставить для Вооружённых сил Украины снаряды общей стоимостью в один миллиард евро.

Накануне глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе заседания совета глав внешнеполитических ведомств Европейского союза призвал страны альянса увеличить военную поддержку Вооружённых сил Украины по фоне планируемого контрнаступления.