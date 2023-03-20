Москва, 20 марта, 2023, 16:11 — ИА Регнум. В новых регионах России правоохранители задержали сотни членов националистических формирований Украины и диверсантов. Об этом 20 марта заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на коллегии МВД.

Сергей Игумнов. Искореним шпионов и диверсантов! (фрагмент) 1937

«Пресечён ряд диверсионных вылазок с их стороны. Изъято почти 1,2 тыс. единиц оружия, около 800 тыс. боеприпасов и взрывных устройств, бронетехника и беспилотные летальные аппараты», — сказал Колокольцев.

Он добавил, что на новых российских территориях изъяли более 1,5 тонны наркотических веществ.

Напомним, ранее в МВД РФ сообщили о значительном росте в России преступлений террористического характера и экстремистской направленности в январе 2023 года. В сравнении с показателями 2022 года рост составил 12,1% и 157,7% соответственно.

20 марта президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД заявил, что любые провокации, незаконные уличные акции и попытки раскачать изнутри российское общество необходимо оперативно пресекать. Как указал президент, силой России всегда были и продолжают быть единство и сплоченность многонационального общества, которые позволяют стране преодолевать любые трудности и испытания.