Херсон, 20 марта, 2023, 16:03 — ИА Регнум. На Херсонском направлении уничтожена американская артустановка Paladin, а в Харьковской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины, сообщило 20 марта Минобороны РФ.

Минобороны РФ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (20.03.2023 г.)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери в живой силе и технике. Только за сутки на донецком направлении, где идут ожесточённые бои за Артёмовск и другие населенные пункты, ВСУ потеряли более 245 военных. На краснолиманском направлении уничтожено свыше 100 военных ВСУ, БМП, автомобиль, а также гаубица «МСТА-Б». До 40 солдат ВСУ уничтожены на херсонском направлении.

На купянском направлении уничтожено до 55 украинских военных. На южнодонецком и запорожском направлениях потери ВСУ составили свыше 50 военнослужащих.

Всего Вооруженные силы России за прошедшие сутки поразили на огневых позициях 82 артиллерийских подразделения Вооруженных сил Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция на Украине продолжается 390-й день. Ожесточенные бои идут практически по всем направлениям. Помимо Артёмовска долговременные огневые точки украинских вооружённых формирований выявлены и разбиты к северу от Донецка.