Мариуполь, ДНР, 20 марта, 2023, 16:01 — ИА Регнум. На данный момент население Мариуполя составляет уже порядка 280 тыс. человек, жители города возвращаются в него быстрее, чем это ожидалось. Об этом 20 марта заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Александр Сухов/РИА Новости Девочка катается на роликах на площади Свободы в Мариуполе

«Люди возвращаются более быстрыми темпами, нежели мы рассчитывали. Сейчас мы можем говорить, что в городе проживают примерно 280 тыс. человек», — сказал он.

При этом Пушилин уточнил, что власти региона рассчитывали, что к началу весны 2023 года в Мариуполь вернётся около 200-220 тыс. его жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин признался что факт визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Мариуполь стал для него неожиданностью. Он уточнил, что приезд главы государства в город стал для жителей региона радостным событием, вызывающим гордость.