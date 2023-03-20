В Московской области ограничено движение транспорта из-за паводка

Красногорск, , 15:56 — REGNUM Из-за повышения уровня воды в реке Оке в городах Московской области Озёры и Луховицы введено временное ограничение движения по наплавным мостам и переправам. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры области.

На подтопленной из-за весеннего паводка реки Оки дороге между городом Луховицы и поселком Белоомут ©Михаил Воскресенский/РИА Новости

«В Московской области в связи с весенними паводками и повышением уровня воды в реке Оке ограничено движение транспорта по наплавным мостам и переправам. В Озерах перекрыто движение по мосту через реку Оку, в Луховицах остановлено движение автомобильного транспорта через переправы в Ловцах и Дединово», — говорится в сообщении ведомства.

По информации ведомства, перевозка пассажиров организована по графику рейсов автобусов, но производится с помощью пассажирских понтонов. Движение транспорта будет возобновлено по мере снижения уровня воды.

Министерство транспорта предупредило, что в ближайшее время из-за подъёма воды в Коломне тоже может быть ограничено движение автотранспорта на Митяевском мосту.

Ранее ИА REGNUM сообщало, из-за паводка в Липецкой области размыло две плотины, подтоплен ряд мостов.