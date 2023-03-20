Анкара, 20 марта, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Число погибших в результате смертоносного землетрясения в Турции превысило 50 тысяч человек, сообщил 20 марта глава Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

Выступая в парламенте Турции, Юнус Сезер заявил, что жертвами землетрясений стали 50 тысяч 96 человек, а пострадали 107 тысяч 204 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки ощущались в Сирии. Ранее вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что число погибших при землетрясениях на юго-востоке страны превысило 49,5 тыс. человек.