Ярославль, 20 марта, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Выжившим в трагедии на Волге может грозить штраф до 3000 рублей за выход на лёд в запрещенном месте. О том, что выход на лёд в селе Диево-Городище запрещен ИА REGNUM рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Игорь Онучин/РИА Новости Предупреждающая табличка «Выход на лед запрещен»

«В Некрасовском районе существует постоянный запрет выхода на лёд, такие решения выносит местная администрация, за их нарушение предусматривается административная ответственность. Есть районы в которых лёд крепкий и толстый, там выход на лёд разрешают, когда лёд устанавливается, а ближе к весне так же издаётся постановление о запрете. В данном районе (Некрасовский) выход на лёд был запрещён, и даже по фото видно промоины и видно, что лёд нестабильный», — рассказали в пресс-службе.

По последним данным, на лёд вышли 10 человек, 5 провалились, двоих удалось спасти, один скончался в машине скорой помощи. Ещё троих унесло, и они числились пропавшими без вести. С утра на месте работают водолазы, найдено тело ещё одного погибшего, но его личность пока не установлена.

В ночь на 20 марта в Некрасовском районе Ярославской области под лёд провалилось пять человек, среди которых был основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов. По неподтверждённым данным, Свигрунова унесло течением.

По информации с официального сайта региона, по статье 14 закона Ярославской области N 100-з «Об административных правонарушениях» предусматривает наказание за выход людей на лед в запрещенных местах. Несоблюдение закона влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 3000 рублей.