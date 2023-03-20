Вашингтон, 20 марта, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден намерен в ближайшее время провести телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Об этом в понедельник, 20 марта, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

State.gov Джо Байден и Си Цзиньпин

«Звонок еще не запланирован, но президент [Джо Байден — ред.] очень хочет провести диалог с Си [Цзиньпином — ред.]», — приводит телеканал CNN слова Джона Кирби.

Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон заинтересован в сохранении и поддержании открытых линий коммуникаций с Пекином.

Напомним, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в Москву днём 20 марта. Официальная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоится в 15:00 по московскому времени 21 марта. В преддверии визита оба лидера опубликовали статьи, в которых рассказали о сотрудничестве двух стран и намерении укреплять дальнейшие отношения народов России и Китая.